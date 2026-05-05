Série “Leonor, Marquesa de Alorna” coloca Almeirim no mapa turístico com novo roteiro

Imprimir

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e a produtora Ukbar Filmes assinaram, esta terça-feira, dia 5 de maio, um protocolo de parceria para a divulgação e promoção turística da série “Leonor, Marquesa de Alorna”, numa cerimónia que contou com a envolvência da Câmara Municipal de Almeirim, realizada na Quinta da Alorna.

O acordo prevê um conjunto de ações de divulgação associadas à produção audiovisual, com destaque para a criação de um roteiro turístico inspirado nos locais onde a série foi filmada. A iniciativa pretende reforçar a atratividade do território, articulando património, cultura e indústria audiovisual.

O presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, afirmou que a estratégia passa por aproveitar o impacto mediático da série para promover a região. “Onde estiver a série, o turismo está”, disse, acrescentando que o objetivo é “estar perto das comunidades” e contribuir para “explicar aos portugueses quem foi a Marquesa de Alorna”.

O responsável destacou ainda a criação de um percurso turístico baseado nos cenários da narrativa. “Vai ser criado um roteiro turístico com os pontos referidos na série”, afirmou, referindo que esta ferramenta vai permitir transformar os locais de filmagem em pontos de visita e reforçar a promoção nacional e internacional da região.

O presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Joaquim Catalão, sublinhou a importância do protocolo para a estratégia de desenvolvimento local, com enfoque no turismo. O autarca destacou a aposta no turismo cultural, patrimonial e de natureza como eixo de crescimento. “Este protocolo vai permitir a promoção do nosso território”, afirmou, defendendo que a iniciativa poderá contribuir para atrair visitantes e investimento.

Já a produtora e argumentista Pandora da Cunha Telles considerou que o projeto vai além da produção televisiva, assumindo-se como uma ferramenta de valorização territorial. “É importante que as pessoas se apaixonem pela personagem e pelos locais onde ela passou”, afirmou.

A responsável defendeu ainda o papel do audiovisual na promoção turística. “É preciso promover os territórios no audiovisual para que possam ser procurados e visitados”, disse, acrescentando que a série poderá atrair tanto turistas como “amantes de arte”.

A série “Leonor, Marquesa de Alorna”, produzida pela Ukbar Filmes, tem estreia marcada para novembro na RTP e será disponibilizada posteriormente na plataforma Netflix.

Notícia relacionada: