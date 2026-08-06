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    Cultura

    Bombocas animam segunda noite do Festival da Sopa da Pedra

    Por: Daniel Cepa 06 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    As Bombocas são a mais recente confirmação para o cartaz do Festival da Sopa da Pedra e sobem ao palco do Parque das Tílias, em Almeirim, no dia 27 de agosto, protagonizando a segunda noite de espetáculos do certame.

    Conhecido por temas populares como “Tum Tum Tum”, o grupo promete trazer muita animação ao festival, numa noite dedicada à música popular portuguesa e ao convívio entre visitantes e almeirinenses.

    Com este anúncio, ficam já conhecidos três nomes da programação musical do evento. Os Ús Sai de Gatas são responsáveis pela abertura do festival, no dia 26 de agosto, enquanto Fernando Daniel encerra o certame a 30 de agosto, naquela que deverá ser uma das atuações mais aguardadas da edição deste ano.

    O Festival da Sopa da Pedra regressa ao Parque das Tílias, junto à Arena d’Almeirim, entre os dias 26 e 30 de agosto, mantendo a aposta na gastronomia, na animação e nos concertos ao vivo, que todos os anos atraem milhares de visitantes ao concelho.

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