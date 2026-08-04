Ús Sai de Gatas inauguram o palco do Festival da Sopa da Pedra

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Ús Sai de Gatas são a mais recente confirmação para o cartaz do Festival da Sopa da Pedra 2026. A banda sobe ao palco no Parque das Tílias no dia 26 de agosto, assumindo a abertura da programação musical do certame.

Com uma formação de sete músicos, o grupo é conhecido por grandes clássicos da música, num espetáculo pensado para envolver o público e marcar o arranque das noites de concertos do festival.

A confirmação foi divulgada pela organização através das redes sociais, dando continuidade à apresentação do cartaz da edição deste ano.

Os Ús Sai de Gatas juntam-se, assim, a Fernando Daniel, anunciado recentemente, com atuação marcada para o dia 30 de agosto, na noite de encerramento.

O Festival da Sopa da Pedra regressa entre os dias 26 e 30 de agosto ao Parque das Tílias, junto à Arena d’Almeirim, voltando a apostar numa combinação de gastronomia, animação e música ao vivo. A organização deverá anunciar novos artistas nas próximas semanas, completando o cartaz de uma das maiores iniciativas do concelho de Almeirim.

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