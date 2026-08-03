Ana Bacalhau e “Deixem o Pimba em Paz” passam pelo IVV de Almeirim em outubro e novembro

Imprimir

O IVV – Espaço Multiusos de Almeirim continua a receber grandes nomes da música nacional e já tem confirmados dois espetáculos para os próximos meses.

A cantora Ana Bacalhau sobe ao palco do Espaço Multiusos de Almeirim no dia 24 de outubro, às 21h30, no âmbito da digressão Tour 2026. Os bilhetes têm um preço de 10 euros e podem ser adquiridos na Tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim e através da Ticketline.

Já no dia 21 de novembro, também às 21h30, será a vez do projeto “Deixem o Pimba em Paz”, liderado por Bruno Nogueira e Manuela Azevedo, regressar aos palcos com o espetáculo que reinventa alguns dos maiores êxitos da música popular portuguesa. O preço dos bilhetes é igualmente de 10 euros.

Os dois espetáculos integram a programação cultural do Espaço Multiusos de Almeirim, equipamento que tem vindo a afirmar-se como uma das principais salas de espetáculos da região.