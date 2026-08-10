Terça-feira, agosto 11, 2026 11:13
    Sociedade

    Motociclista sofre ferimentos ligeiros em despiste em Fazendas de Almeirim

    Por: Daniel Cepa 10 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    Um homem com cerca de 70 anos sofreu ferimentos ligeiros na sequência do despiste de um motociclo na noite desta segunda-feira, 10 de agosto, na Rua Marechal Carmona, em Fazendas de Almeirim.

    Segundo apurou O Almeirinense, o alerta foi dado às 21h57. A vítima foi assistida no local e posteriormente transportada para o Hospital Distrital de Santarém.

    No local estiveram sete operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas

    A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência e está a apurar as circunstâncias do despiste.

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