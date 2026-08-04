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    Sociedade

    Condutor de 70 anos assistido após despiste na Azeitada

    Por: Inês Ribeiro 04 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    Um despiste de um veículo ligeiro mobilizou vários meios de socorro para a localidade de Azeitada, freguesia de Benfica do Ribatejo, na tarde desta terça-feira, dia 4 de agosto.

    O condutor, um homem aparentemente com cerca de 70 anos, foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim, tendo recusado o transporte para uma unidade hospitalar.

    O alerta foi dado pelas 15h00. Para a ocorrência foram mobilizados nove operacionais, apoiados por três viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almeirim.

    Durante as operações de socorro, o trânsito no local decorreu de forma alternada.

    A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência, estando a apurar as circunstâncias em que ocorreu o despiste.

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