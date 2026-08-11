Funeral do João Miguel Escrevente marcado. Família faz pedido

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O funeral do adolescente João Escrevente é esta quarta-feira, dia 12, pelas 11h00, em Fazendas de Almeirim. A família pede a todas as pessoas que queiram acompanhar o João até à sua ultima morada, que o façam vestidos de branco, cor colorida ou t-shirt do Benfica.

“Queremos encarar este dia com a leveza e alegria com que viviamos e com a resiliência e muito amor que partilhamos com o nosso príncipe”, sublinha ainda a mãe de João.

João Miguel Escrevente, jovem natural de Fazendas de Almeirim, que se tornou conhecido pela forma corajosa e serena com que enfrentou a Distrofia Muscular de Duchenne, doença que lhe foi diagnosticada aos seis anos de idade, morreu no 9 de agosto.

João Miguel tinha 16 anos, idade que completou no passado dia 20 de abril. Ao longo da sua vida tornou-se um exemplo de determinação e resiliência para muitos dos que acompanharam o seu percurso.

Em novembro de 2024, participou no programa “Dois às 10”, da TVI, onde deu a conhecer a sua história ao país. Na entrevista, falou das dificuldades provocadas pela doença e dos episódios de discriminação e bullying que enfrentou na escola devido às limitações físicas que a Distrofia Muscular de Duchenne lhe causava.

Na altura, João Miguel contou que alguns colegas lhe chamavam “deficiente”, “lento” e “gordinho”, admitindo que chegou a inventar desculpas para evitar ir às aulas. A situação começou a mudar quando uma professora promoveu um trabalho sobre deficiência e inclusão, permitindo que a comunidade escolar compreendesse melhor a realidade da doença que o afetava.

A Distrofia Muscular de Duchenne é uma doença genética rara e progressiva que provoca a degeneração dos músculos e afeta sobretudo crianças do sexo masculino. A perda gradual de força muscular conduz frequentemente à perda de mobilidade ainda durante a adolescência e pode originar complicações respiratórias e cardíacas.