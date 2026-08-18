Terça-feira, agosto 18, 2026 23:19
    Sociedade

    Bernardo Neves conquista título no WPT Chipre e arrecada mais de 158 mil dólares

    Por: Daniel Cepa 18 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    O almeirinense Bernardo Neves voltou a destacar-se nos palcos internacionais do poker ao conquistar o torneio 2.200 dólares Mystery Bounty do World Poker Tour (WPT) Chipre, somando mais um título na sua carreira.

    A competição, disputada no Chamada Prestige Hotel & Casino, registou 250 entradas, com Bernardo Neves a chegar à mesa final na liderança destacada, acumulando 2.744.000 fichas, bem à frente dos restantes adversários. O jogador português confirmou o favoritismo e acabou por conquistar o troféu, derrotando o francês Martin Dubois no duelo final.

    Pela vitória, Bernardo Neves arrecadou 57.140 dólares do prize pool principal, mas a maior fatia do prémio surgiu através dos envelopes Mystery Bounty. O português somou 101.500 dólares em bounties, incluindo o prémio máximo de 50.000 dólares, elevando os ganhos totais para 158.640 dólares.

    Este é mais um resultado de relevo na carreira do jogador português, que tem acumulado sucessos nos principais circuitos mundiais.

    Em 2025, Bernardo Neves conquistou o prestigiado High Roller de 10.300 euros do European Poker Tour (EPT) Barcelona, naquele que foi considerado o maior título da sua carreira. Antes disso, venceu um anel do World Series of Poker Circuit (WSOP Circuit), em Los Angeles, e, em dezembro de 2023, alcançou uma das maiores conquistas do poker mundial ao arrecadar uma bracelete das World Series of Poker Paradise.

    Com este resultado no Chipre, Bernardo Neves ascendeu ao 8.º lugar da All Time Money List Portugal, ranking que reúne os jogadores portugueses com maiores ganhos em torneios ao vivo. Segundo os dados do The Hendon Mob, o português ultrapassa agora os 2,2 milhões de dólares em prémios live ao longo da carreira.

    Com pt.pokernews.com

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