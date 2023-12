Bernardo Neves entre os melhores do mundo

Bernardo Neves é um dos poucos representantes portugueses no maior evento de poker do mundo, que decorre nas Bahamas. O World Serie of Poker vai apurar o novo Campeão do Mundo e, depois de Vegas, este ano a prova mudou-se o Atlantis Resort Bahamas, um dos mais luxuosos empreendimentos do planeta.

Há duas formas de apuramento: pagando ou por mérito, alcançado prémios em torneio anteriores. O jogador almeirinense atingiu a melhor competição do mundo por convite e pelo mérito.

A competição começou no passado dia 4 de dezembro e é disputada em 15 dias, com jogos todos os dias.