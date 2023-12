Furacão Neves varre mesa final e dá show nas Bahamas

Portugal tem mais um campeão nas World Series of Poker e a pequena cidade de Almeirim pode dizer que tem um campeão do mundo de Poker.



Bernardo Neves deu show nas Bahamas e despediu-se em grande da edição inaugural das WSOP Paradise ao conquistar a bracelete de ouro do Evento The Closer Turbo Bounty, no último dia do festival.

Para chegar ao título, o profissional almeirinense precisou bater um field de 406 entradas ao longo de dois dias de ação. Com o feito, Bernardo concretizou “o maior sonho da carreira de qualquer jogador de poker”, segundo as palavras do próprio, e além da cobiçada joia levou para casa um prémio de $166.000 mais bounties ($600 por cabeça).

Portugal soma agora 11 braceletes de ouro das WSOP, oito delas conquistadas ao vivo, em Las Vegas, Cannes, Rozvadov e Bahamas, e três nas mesas virtuais da GGPoker.



O grinder luso regressou às mesas do Atlantis Resort nesta quinta-feira a liderar os 60 jogadores que garantiram um lugar no segundo e último dia de ação. Quando ficou formada a mesa final não-oficial de nove jogadores, Bernardo Neves ocupava o quinto lugar do chip count.



Este é o maior resultado da carreira de Bernardo Neves, profissional há mais de dez anos que joga maioritariamente nas mesas online, onde este ano já tinha conquistado o prestigiado título do Sunday Million na PokerStars.