Quinta-feira, agosto 27, 2026 13:09
    Sociedade

    Despiste na A13 provoca quatro feridos perto de Almeirim

    Por: Daniel Cepa 27 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    Um despiste de um veículo ligeiro de passageiros, seguido de capotamento, provocou quatro feridos ligeiros na manhã desta quinta-feira, 27 de agosto, na A13, no sentido sul-norte, na zona de Muge, concelho de Salvaterra de Magos.

    Segundo apurou O ALMEIRINENSE, o acidente ocorreu ao quilómetro 69, tendo o alerta sido dado às 11h02. As vítimas foram assistidas e estabilizadas no local pelas equipas de socorro, sendo posteriormente transportadas para o Hospital Distrital de Santarém, com ferimentos considerados ligeiros.

    Nas operações de socorro estiveram envolvidos 19 operacionais, apoiados por oito viaturas dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, Benavente e Samora Correia, bem como militares da Guarda Nacional Republicana.

    O trânsito esteve condicionado naquela zona da autoestrada enquanto decorreram os trabalhos de socorro às vítimas e de limpeza da via.

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