Homem detido pela GNR por tráfico de cocaína

Um homem de 31 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes, no dia 14 de agosto, em Salvaterra de Magos.
Segundo o Comando Territorial de Santarém da GNR, a detenção ocorreu no dia 14 de agosto, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária realizada pelo Posto Territorial de Salvaterra de Magos, em colaboração com o Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Coruche.
A GNR refere que os militares intercetaram uma viatura e verificaram que o condutor tinha na sua posse 27 doses de cocaína, “acondicionadas em embalagens compatíveis com a sua comercialização”, circunstância que motivou a sua detenção em flagrante delito.
Na sequência dos indícios recolhidos, foram desenvolvidas diligências de investigação que culminaram numa busca domiciliária.
De acordo com a Guarda Nacional Republicana, da operação resultou a apreensão de 446 doses de cocaína, uma balança de precisão e 800 euros em numerário.
O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Benavente.