Homem detido pela GNR por tráfico de cocaína

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Um homem de 31 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes, no dia 14 de agosto, em Salvaterra de Magos.

Segundo o Comando Territorial de Santarém da GNR, a detenção ocorreu no dia 14 de agosto, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária realizada pelo Posto Territorial de Salvaterra de Magos, em colaboração com o Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Coruche.

A GNR refere que os militares intercetaram uma viatura e verificaram que o condutor tinha na sua posse 27 doses de cocaína, “acondicionadas em embalagens compatíveis com a sua comercialização”, circunstância que motivou a sua detenção em flagrante delito.

Na sequência dos indícios recolhidos, foram desenvolvidas diligências de investigação que culminaram numa busca domiciliária.

De acordo com a Guarda Nacional Republicana, da operação resultou a apreensão de 446 doses de cocaína, uma balança de precisão e 800 euros em numerário.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Benavente.