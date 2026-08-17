GNR detém homem de 67 anos por violência sobre ex-companheira

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Um homem de 67 anos foi detido pela GNR, no dia 13 de agosto, por suspeitas da prática do crime de violência doméstica contra a ex-companheira, de 45 anos, no concelho da Chamusca.

A detenção foi realizada pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Comando Territorial de Santarém, no âmbito de uma investigação que permitiu apurar que o suspeito exercia violência psicológica e física sobre a vítima.

Na sequência das diligências realizadas, os militares deram cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Santarém, no dia 14 de agosto, tendo ficado sujeito a várias medidas de coação.

O arguido ficou ainda proibido de se aproximar a menos de 400 metros da residência, do local de trabalho ou de outros locais habitualmente frequentados pela vítima, medida que será fiscalizada através de meios eletrónicos.

O arguido ficou também proibido de contactar com a ex-companheira, direta ou indiretamente e por qualquer meio, bem como de deter ou adquirir armas de fogo.

A GNR recorda que a violência doméstica é um crime público e que a denúncia é uma responsabilidade coletiva. Situações deste tipo podem ser comunicadas através do Portal Queixa Eletrónica, junto do posto da GNR da área de residência ou através do número europeu de emergência 112.