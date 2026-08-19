Quarta-feira, agosto 19, 2026 19:40
    Sociedade

    Família de javalis provoca acidente na EN 114 entre Almeirim e a Raposa (c/vídeo)

    Por: Daniel Cepa 19 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    Uma família de javalis, composta por uma fêmea e várias crias, surpreendeu um condutor de Almeirim na noite de terça-feira, 18 de agosto, na Estrada Nacional 114, na zona das Pinheiras, entre Almeirim e a Raposa.

    O veículo acabou por embater nos animais, provocando alguns danos na viatura ligeira de passageiros. Apesar do aparatoso incidente, não há feridos a registar.

    A presença de javalis nas estradas da região tem vindo a tornar-se cada vez mais frequente, aumentando igualmente o número de acidentes rodoviários envolvendo esta espécie. As autoridades alertam os condutores para uma condução mais prudente, sobretudo durante a noite e ao amanhecer, períodos em que estes animais se encontram mais ativos e em maior movimento.

    O aparecimento de javalis junto às vias de circulação tem sido registado em vários pontos do concelho e da região, representando um risco acrescido para a segurança rodoviária, especialmente em estradas ladeadas por zonas florestais e agrícolas.

    Em situações de atropelamento ou colisão com animais, os condutores devem contactar sempre as autoridades, de forma a que a ocorrência fique devidamente registada. A participação às autoridades é essencial para efeitos de seguro, apuramento de responsabilidades e eventual remoção dos animais da via pública.

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