Sexta-feira, agosto 28, 2026 15:37
    Região

    Praia Fluvial do Sorraia encerrada a banhos devido a contaminação da água

    Por: Daniel Cepa 28 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    A Praia Fluvial do Sorraia, em Coruche, encontra-se temporariamente interdita à prática balnear, por determinação do Delegado de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo, na sequência dos resultados das análises efetuadas à qualidade da água.

    Segundo a Câmara Municipal de Coruche, a Agência Portuguesa do Ambiente comunicou os resultados de uma amostra recentemente recolhida, que revelou a existência de contaminação microbiológica da água.

    A autarquia esclarece que a interdição tem caráter temporário e pontual, mantendo-se em vigor até que novas análises confirmem o cumprimento dos parâmetros legais exigidos para a utilização balnear.

    A Câmara Municipal apela à população para que respeite a interdição e a sinalização colocada no local, garantindo que será prestada nova informação assim que estejam reunidas as condições para o levantamento da medida e a reabertura da praia fluvial.

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