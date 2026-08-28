Praia Fluvial do Sorraia encerrada a banhos devido a contaminação da água

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A Praia Fluvial do Sorraia, em Coruche, encontra-se temporariamente interdita à prática balnear, por determinação do Delegado de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo, na sequência dos resultados das análises efetuadas à qualidade da água.

Segundo a Câmara Municipal de Coruche, a Agência Portuguesa do Ambiente comunicou os resultados de uma amostra recentemente recolhida, que revelou a existência de contaminação microbiológica da água.

A autarquia esclarece que a interdição tem caráter temporário e pontual, mantendo-se em vigor até que novas análises confirmem o cumprimento dos parâmetros legais exigidos para a utilização balnear.

A Câmara Municipal apela à população para que respeite a interdição e a sinalização colocada no local, garantindo que será prestada nova informação assim que estejam reunidas as condições para o levantamento da medida e a reabertura da praia fluvial.