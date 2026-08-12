Quarta-feira, agosto 12, 2026 17:14
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    USF Vale do Sorraia promove workshop sobre aleitamento materno em Coruche

    Por: Daniel Cepa 12 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    A USF Vale do Sorraia, em Coruche, integrada na Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), promoveu, no passado dia 6 de agosto, um workshop dedicado ao aleitamento materno, integrado nas iniciativas do Agosto Dourado, movimento associado à Semana Mundial do Aleitamento Materno.

    A sessão abordou diversos temas relacionados com o início da amamentação, entre os quais a importância do aleitamento materno, os cuidados a ter com as mamas, as diferentes técnicas e posições para amamentar, bem como os procedimentos relacionados com a extração e conservação do leite materno e do colostro.

    O workshop proporcionou ainda um espaço de esclarecimento de dúvidas e de partilha de experiências, permitindo abordar alguns dos desafios que frequentemente surgem nos primeiros dias de vida do bebé e no início da amamentação.

    Segundo a ULS Lezíria, a iniciativa pretendeu reforçar o acompanhamento prestado às famílias e sensibilizar para os benefícios do aleitamento materno, promovendo o acesso a informação e apoio especializado nesta fase da maternidade.

    A atividade insere-se na estratégia da Unidade Local de Saúde da Lezíria de promoção da saúde materno-infantil e de proximidade com a comunidade, valorizando o acompanhamento multidisciplinar das famílias desde o nascimento.

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