Santarém recebe final regional das Novas 7 Maravilhas de Portugal

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Santarém recebe, no próximo sábado, 29 de agosto, a final regional do Alentejo e Ribatejo das Novas 7 Maravilhas de Portugal, numa iniciativa que encerra o ciclo regional do concurso e vai apurar os patrimónios que seguem para a fase nacional. O evento decorre a partir das 15h00, nas Portas do Sol, e será transmitido em direto pela TVI.

Entre os finalistas da região encontram-se vários patrimónios do distrito de Santarém. Na categoria Turismo, a disputa faz-se entre a Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça e as Salinas de Rio Maior. Já na categoria História, a região está representada pela Casa-Estúdio Carlos Relvas, na Golegã.

Santarém tem igualmente duas candidaturas finalistas. A Catedral de Santarém concorre na categoria Religião e o Mercado de Santarém na categoria Século XX.

Segundo a organização, esta final regional assinala o fim de uma etapa que percorreu várias regiões do país, colocando em destaque patrimónios históricos, culturais e turísticos que procuram agora garantir um lugar na fase nacional do concurso.

O presidente das 7 Maravilhas de Portugal, Luís Segadães, considera que cada candidatura representa muito mais do que um monumento ou local turístico.

“Cada candidatura representa muito mais do que um monumento ou um lugar. Representa pessoas, tradições e histórias que continuam a marcar a identidade do Alentejo e Ribatejo”, afirma.

Também o presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, sublinha a importância da realização da final na cidade.

“Receber em Santarém a Final Regional das 7 Maravilhas representa uma oportunidade importante para promover e dar a conhecer o nosso território”, refere.

A realização da final regional nas Portas do Sol coloca ainda em destaque um dos mais emblemáticos miradouros sobre o rio Tejo e a paisagem ribatejana, reforçando a promoção turística e cultural da cidade.