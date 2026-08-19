Quarta-feira, agosto 19, 2026 19:54
    Região

    Suspeitos de rapto, roubo e violação identificados após operação policial da PSP

    Por: Daniel Cepa 19 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    A Polícia de Segurança Pública identificou, no Entroncamento, um homem e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 26 e os 49 anos, suspeitos da prática dos crimes de roubo, rapto e violação de uma mulher.

    Segundo um comunicado da Polícia de Segurança Pública, o suspeito do sexo masculino “terá abordado a vítima” no Retail City Park, em Torres Novas, local onde alegadamente consumou o crime de roubo e iniciou o rapto. A mesma fonte refere que a vítima terá sido posteriormente violada “em local ainda por apurar”.

    De acordo com a PSP, a vítima conseguiu libertar-se na zona de Cascais, tendo comunicado os factos à Guarda Nacional Republicana de Alcabideche, que deu o alerta às autoridades.

    Na sequência dessa informação, os agentes da Esquadra do Entroncamento, com a colaboração da GNR de Torres Novas, realizaram várias diligências que permitiram identificar o suspeito e localizar a viatura da vítima na cidade do Entroncamento.

    Segundo a mesma fonte, pouco depois os polícias intercetaram o suspeito “na companhia das duas suspeitas e na posse da chave da viatura da vítima”.

    A Polícia de Segurança Pública acrescenta que, junto dos suspeitos, foram encontrados e apreendidos o telemóvel e o cartão multibanco da vítima.

    Nas proximidades do local da interceção, e no interior de uma viatura pertencente a uma das suspeitas, foi ainda encontrado um casaco que, segundo a polícia, “terá sido usado durante a prática dos crimes”.

    A PSP considera que a atuação dos seus agentes e a colaboração da GNR permitiram a recolha de elementos relevantes para a investigação.

    O processo passou entretanto para a alçada da Polícia Judiciária de Lisboa, que, de acordo com a PSP, procedeu à detenção fora de flagrante delito do suspeito dos crimes de rapto, roubo e violação.

    Etiquetas Relacionadas:
    crimepspregião

    Notícias relacionadas

    Foto de Arquivo
    Região

    PJ detém suspeito de quatro incêndios florestais ateados com um isqueiro na região

    BY-Daniel Cepa 19 de agosto, 2026
    Região

    Volta a Portugal de Cadetes e da Volta Feminina Sub-19 arranca na Chamusca

    BY-Daniel Cepa 18 de agosto, 2026
    Região

    Homem detido pela GNR por tráfico de cocaína

    BY-Daniel Cepa 17 de agosto, 2026
    Região

    Santarém lança nova campanha de esterilização gratuita para cães e gatos

    BY-Daniel Cepa 17 de agosto, 2026
    Região

    “Taxa Zero ao Volante” leva campanha de segurança rodoviária às estradas entre 18 e 24 de agosto

    BY-Inês Ribeiro 17 de agosto, 2026
    Região

    Homem detido pela PSP por conduzir alcoolizado, praticar condução perigosa e provocar um incêndio

    BY-Daniel Cepa 14 de agosto, 2026