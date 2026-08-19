Suspeitos de rapto, roubo e violação identificados após operação policial da PSP

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A Polícia de Segurança Pública identificou, no Entroncamento, um homem e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 26 e os 49 anos, suspeitos da prática dos crimes de roubo, rapto e violação de uma mulher.

Segundo um comunicado da Polícia de Segurança Pública, o suspeito do sexo masculino “terá abordado a vítima” no Retail City Park, em Torres Novas, local onde alegadamente consumou o crime de roubo e iniciou o rapto. A mesma fonte refere que a vítima terá sido posteriormente violada “em local ainda por apurar”.

De acordo com a PSP, a vítima conseguiu libertar-se na zona de Cascais, tendo comunicado os factos à Guarda Nacional Republicana de Alcabideche, que deu o alerta às autoridades.

Na sequência dessa informação, os agentes da Esquadra do Entroncamento, com a colaboração da GNR de Torres Novas, realizaram várias diligências que permitiram identificar o suspeito e localizar a viatura da vítima na cidade do Entroncamento.

Segundo a mesma fonte, pouco depois os polícias intercetaram o suspeito “na companhia das duas suspeitas e na posse da chave da viatura da vítima”.

A Polícia de Segurança Pública acrescenta que, junto dos suspeitos, foram encontrados e apreendidos o telemóvel e o cartão multibanco da vítima.

Nas proximidades do local da interceção, e no interior de uma viatura pertencente a uma das suspeitas, foi ainda encontrado um casaco que, segundo a polícia, “terá sido usado durante a prática dos crimes”.

A PSP considera que a atuação dos seus agentes e a colaboração da GNR permitiram a recolha de elementos relevantes para a investigação.

O processo passou entretanto para a alçada da Polícia Judiciária de Lisboa, que, de acordo com a PSP, procedeu à detenção fora de flagrante delito do suspeito dos crimes de rapto, roubo e violação.