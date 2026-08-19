PJ detém suspeito de quatro incêndios florestais ateados com um isqueiro na região

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A Polícia Judiciária deteve um homem de 43 anos, suspeito da autoria de quatro crimes de incêndio florestal ocorridos nos meses de abril, maio e julho deste ano, na zona de Vale das Mós, no concelho de Abrantes.

Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que o suspeito “ateou os incêndios com recurso a chama direta (isqueiro)”, em locais próximos da zona onde reside.

Segundo a mesma fonte, os incêndios atingiram uma vasta área florestal composta por pinheiro-bravo, sobreiros, oliveiras, eucaliptos e mato, tendo ardido cerca de 60.698 metros quadrados.

A Polícia Judiciária sublinha que os incêndios “só não tomaram proporções mais gravosas” devido à rápida intervenção dos meios de combate no terreno.

A investigação, desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, contou com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural do Centro/Litoral.

A Polícia Judiciária adianta ainda que existem suspeitas de que o agora detido possa estar relacionado com outros incêndios florestais registados naquela zona de Abrantes, em anos anteriores, tendo em conta o padrão espaço-temporal e o modus operandi observado pelos investigadores.

O suspeito será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das respetivas medidas de coação.