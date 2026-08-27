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    Alpiarça

    Casa dos Patudos é finalista regional das Novas 7 Maravilhas de Portugal

    Por: Daniel Cepa 27 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    A Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça foi selecionada como finalista regional do concurso Novas 7 Maravilhas de Portugal, na categoria Turismo, representando a região do Alentejo e Ribatejo.

    A passagem à fase seguinte da competição coloca a histórica casa-museu de José Relvas entre os projetos candidatos ao apuramento para a Final Regional, marcada para o próximo dia 29 de agosto, nas Portas do Sol, em Santarém.

    A distinção representa um importante reconhecimento para um dos mais emblemáticos espaços patrimoniais do Ribatejo, valorizando o trabalho desenvolvido ao longo dos anos na preservação, estudo e divulgação da antiga residência de José Relvas, figura incontornável da história da Primeira República Portuguesa.

    O Município de Alpiarça considera que esta presença na fase final regional constitui um motivo de orgulho para o concelho e para toda a região, reforçando a relevância cultural e turística da Casa dos Patudos.

    A autarquia lançou ainda um apelo à mobilização da comunidade, convidando juntas de freguesia, escolas, universidade sénior, associações culturais e desportivas, comerciantes, empresários da restauração e do alojamento turístico, bem como a população em geral, a apoiar a candidatura através da votação até ao próximo dia 29 de agosto.

    Para o município, cada voto representa uma forma de reforçar a importância da Casa dos Patudos e de contribuir para a sua afirmação entre os mais relevantes espaços patrimoniais do país.

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