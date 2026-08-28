Sexta-feira, agosto 28, 2026 21:05
    Desporto

    Super Miguel consegue a melhor classificação de sempre para um português

    Por: Redação 28 de agosto, 2026 2 minutos de leitura
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    Miguel Arsénio escreveu esta sexta-feira uma nova página na história do trail running português. O atleta nacional que é oriundo do concelho de Almeirim subiu ao pódio de uma das provas de referência do Ultra Trail do Monte Branco (UTMB), com um segundo lugar nos 108 km.

    Atleta português termina a prova CCC no segundo lugar da geral e consegue a melhor classificação de sempre de um português numa prova de 100Km do Ultra Trail do Monte Branco.

    Com um tempo de 10:27:25, o corredor de Almeirim ficou a cinco minutos do vencedor, o italiano Cristian Minoggio.

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    Filipe Torres, vice-presidente da autarquia e também atleta, fez nas redes sociais um rasgado elogio ao atleta: “Numa carreira com tantos feitos astronómicos, este é provavelmente o maior de todos. E ainda há tanto pela frente! Que bomba. Parabéns, Miguel!”

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