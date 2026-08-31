Associação Desportiva Fazendense lamenta morte de Mário da Silva da Cruz

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A Associação Desportiva Fazendense manifestou o seu profundo pesar pela morte de Mário da Silva da Cruz, figura bem conhecida em Fazendas de Almeirim e ligada ao clube ao longo de vários anos.

Numa nota de pesar divulgada nas redes sociais, o emblema charneco recorda que Mário da Silva da Cruz desempenhou funções como dirigente da coletividade e que, nos últimos anos, era uma presença habitual no bar da Associação Desportiva Fazendense.

Além da sua ligação ao clube, Mário Cruz foi também militar da Marinha Portuguesa e colaborou durante vários anos com empresas ligadas às áreas de luz e som, participando em diversas iniciativas e eventos.

Segundo a direção, ficará na memória de todos pela simpatia, boa disposição e pela forma próxima como se relacionava com quem frequentava o clube.

“Quem teve o privilégio de com ele conviver recordará a sua simpatia, a sua boa disposição e a forma divertida e próxima com que se relacionava com todos”, refere a Associação Desportiva Fazendense.

A coletividade considera que a sua partida “deixa um vazio entre aqueles que diariamente fazem parte da família Fazendense”, apresentando condolências aos familiares e amigos.

“Obrigado, Mário, por tudo o que deste ao nosso clube. Descansa em paz”, pode ler-se na mensagem divulgada pelo clube.

O velório de Mário da Silva da Cruz decorre na Casa Mortuária de Fazendas de Almeirim, a partir das 16h00 desta terça-feira, 1 de setembro. As cerimónias fúnebres estão marcadas para as 18h00, seguindo depois o cortejo para o Cemitério de Fazendas de Almeirim, onde será sepultado.