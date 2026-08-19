Quarta-feira, agosto 19, 2026 19:42
    Desporto

    Fazendense estreia-se no Campeonato de Portugal frente ao Nogueirense e promove adoção de animais

    Por: Daniel Cepa 19 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    A Associação Desportiva Fazendense vai realizar, no próximo dia 23 de agosto, o primeiro jogo oficial da época no Campeonato de Portugal, depois de o encontro da primeira jornada, frente ao Alverca B, ter sido adiado para 27 de setembro, às 15h00.

    O adiamento ficou a dever-se ao início tardio da preparação da equipa de Fazendas de Almeirim para a nova temporada, tendo os dois clubes chegado a acordo para a realização do encontro em data posterior.

    Desta forma, a receção à Associação Desportiva Nogueirense, referente à segunda jornada da competição, marcará a estreia oficial dos charnecos no Campeonato de Portugal.

    O encontro está marcado para as 17h00, no Complexo Desportivo Professor José Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim.

    Nos jogos de preparação realizados antes do arranque oficial da temporada, o Fazendense empatou frente ao União de Santarém e somou três vitórias diante da equipa de juniores do Alverca, dos juniores da Académica de Santarém e do Serpa, no jogo de apresentação da formação alentejana.

    Jogo terá ação de adoção de animais

    Além da componente desportiva, o encontro ficará marcado por uma iniciativa solidária desenvolvida em parceria entre a Associação Desportiva Fazendense e o Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Almeirim (CROAC).

    Os jogadores vão entrar em campo acompanhados por animais acolhidos naquele centro, numa ação que pretende sensibilizar a população para a adoção responsável e dar visibilidade aos cães e gatos que aguardam uma família.

    Segundo a organização, para estes animais a grande vitória passa por encontrar um lar e uma oportunidade de começar uma nova vida.

    Durante a tarde estará também disponível uma Banca de Adoção, onde os visitantes poderão conhecer alguns dos animais acolhidos pelo CROAC e obter informações sobre o processo de adoção.

    A iniciativa procura unir o desporto e a causa animal, incentivando a adoção responsável e promovendo o bem-estar dos animais atualmente acolhidos pelo município.

    Etiquetas Relacionadas:
    associação desportiva fazendensecampeonato de portugalfazendas de almeirimfazendensefutebol

    Notícias relacionadas

    Economia

    Depois de regressar de França, Elisabete aposta na restauração em Fazendas de Almeirim

    BY-Inês Ribeiro 16 de agosto, 2026
    Desporto

    Cortiçóis prepara noite de futebol para os mais novos

    BY-Inês Ribeiro 14 de agosto, 2026
    Sociedade

    Funeral do João Miguel Escrevente marcado. Família faz pedido

    BY-Redação 11 de agosto, 2026
    Sociedade

    Motociclista sofre ferimentos ligeiros em despiste em Fazendas de Almeirim

    BY-Daniel Cepa 10 de agosto, 2026
    Sociedade

    Morreu João Miguel Escrevente, jovem de Fazendas de Almeirim que lutava contra a Distrofia Muscular de Duchenne

    BY-Daniel Cepa 9 de agosto, 2026
    Desporto

    Fazendense reencontra Moçarriense na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal

    BY-Daniel Cepa 3 de agosto, 2026