Fazendense estreia-se no Campeonato de Portugal frente ao Nogueirense e promove adoção de animais

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A Associação Desportiva Fazendense vai realizar, no próximo dia 23 de agosto, o primeiro jogo oficial da época no Campeonato de Portugal, depois de o encontro da primeira jornada, frente ao Alverca B, ter sido adiado para 27 de setembro, às 15h00.

O adiamento ficou a dever-se ao início tardio da preparação da equipa de Fazendas de Almeirim para a nova temporada, tendo os dois clubes chegado a acordo para a realização do encontro em data posterior.

Desta forma, a receção à Associação Desportiva Nogueirense, referente à segunda jornada da competição, marcará a estreia oficial dos charnecos no Campeonato de Portugal.

O encontro está marcado para as 17h00, no Complexo Desportivo Professor José Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim.

Nos jogos de preparação realizados antes do arranque oficial da temporada, o Fazendense empatou frente ao União de Santarém e somou três vitórias diante da equipa de juniores do Alverca, dos juniores da Académica de Santarém e do Serpa, no jogo de apresentação da formação alentejana.

Jogo terá ação de adoção de animais

Além da componente desportiva, o encontro ficará marcado por uma iniciativa solidária desenvolvida em parceria entre a Associação Desportiva Fazendense e o Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Almeirim (CROAC).

Os jogadores vão entrar em campo acompanhados por animais acolhidos naquele centro, numa ação que pretende sensibilizar a população para a adoção responsável e dar visibilidade aos cães e gatos que aguardam uma família.

Segundo a organização, para estes animais a grande vitória passa por encontrar um lar e uma oportunidade de começar uma nova vida.

Durante a tarde estará também disponível uma Banca de Adoção, onde os visitantes poderão conhecer alguns dos animais acolhidos pelo CROAC e obter informações sobre o processo de adoção.

A iniciativa procura unir o desporto e a causa animal, incentivando a adoção responsável e promovendo o bem-estar dos animais atualmente acolhidos pelo município.