Taça de Portugal: Fazendense segue em frente após vencer o Moçarriense

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A Associação Desportiva Fazendense garantiu a passagem à próxima eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer o Moçarriense por 1-0, na tarde deste domingo, 30 de agosto, no Complexo Desportivo Professor José Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim.

O único golo da partida foi apontado por Torres Gomez, permitindo à equipa orientada por Zé Miguel Dias avançar na prova rainha do futebol português.

Com este resultado, o Fazendense vai agora defrontar o Ginásio Figueirense, formação do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, na próxima ronda da Taça de Portugal.

A vitória surge uma semana depois da estreia com um empate no Campeonato de Portugal.