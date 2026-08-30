Domingo, agosto 30, 2026 19:23
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    Taça de Portugal: Fazendense segue em frente após vencer o Moçarriense

    Por: Daniel Cepa 30 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    A Associação Desportiva Fazendense garantiu a passagem à próxima eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer o Moçarriense por 1-0, na tarde deste domingo, 30 de agosto, no Complexo Desportivo Professor José Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim.

    O único golo da partida foi apontado por Torres Gomez, permitindo à equipa orientada por Zé Miguel Dias avançar na prova rainha do futebol português.

    Com este resultado, o Fazendense vai agora defrontar o Ginásio Figueirense, formação do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, na próxima ronda da Taça de Portugal.

    A vitória surge uma semana depois da estreia com um empate no Campeonato de Portugal.

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