Depois de regressar de França, Elisabete aposta na restauração em Fazendas de Almeirim

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Depois de vários anos emigrada em França, Elisabete Sá decidiu regressar a Portugal e recomeçar a vida em Fazendas de Almeirim onde, há cerca de nove meses, abriu um restaurante familiar. A paixão pela cozinha e a vontade de criar um espaço acolhedor acabaram por falar mais alto, depois de um problema de saúde a obrigar a abandonar a profissão que exercia no estrangeiro.

“Começámos a ponderar o que pesava mais, ficar ou voltar. Depois tive um diagnóstico médico que me impedia de continuar a trabalhar oito horas seguidas na minha profissão e decidimos regressar”, conta.

O casal investiu todas as poupanças na construção de uma roulote de restauração, desenhada ao pormenor de acordo com aquilo que idealizavam. No entanto, após o regresso a Portugal, em 2025, deparou-se com dificuldades para iniciar a atividade.

Segundo Elisabete, a solução passou por instalar, temporariamente, a roulote num terreno pertencente aos avós do marido, em Fazendas de Almeirim, após contatos com a autarquia. A experiência durou pouco mais de três meses, altura em que surgiu a oportunidade de concretizar um sonho antigo: recuperar um edifício que há muito admirava e transformá-lo num restaurante. Os Bifanásticos, no antigo núcleo do Sporting, em Fazendas de Almeirim.

Hoje, o espaço aposta na gastronomia tradicional portuguesa, com comida caseira, grelhados, pratos de tacho e serviço de takeaway e entregas ao domicílio. “Quem me tira a panela tira-me tudo. É na cozinha que sou verdadeiramente feliz”, afirma.

A cozinheira revela que herdou o gosto pela culinária da mãe e da avó, embora recorde com carinho o avô, antigo proprietário de um restaurante em Almeirim durante 38 anos. Ainda hoje utiliza o molho dos grelhados que aprendeu com ele.

Com uma equipa exclusivamente familiar, Elisabete acredita no potencial da restauração em Fazendas de Almeirim e pretende continuar a crescer. Entre os projetos para os próximos meses está a celebração do primeiro aniversário do restaurante, a 27 de setembro, com música ao vivo, seguindo-se a realização de festas temáticas mensais.

“O meu objetivo é que as pessoas venham, gostem da experiência e sintam vontade de voltar. Quero que esta casa seja conhecida pelos melhores motivos”, conclui.

Os Bifanásticos, no antigo núcleo do Sporting em Fazendas de Almeirim, tem comida caseira, petiscos, hamburgures, bifanas, frango assado e preços especiais para jantares de grupo e aniversários. Bifanásticos está na rua Marechal Craveiro Lopes n.º 152 e disponível pelo 933 674 116.