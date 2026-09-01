Raízes Vivas regressa a Santarém para celebrar a cultura ribatejana e afirmar o território

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O Festival Raízes Vivas – Festa da Ruralidade, Costumes e Tradições regressa a Santarém nos dias 25 e 26 de setembro, no Jardim das Portas do Sol, para uma segunda edição reforçada, que passa a decorrer durante dois dias e pretende afirmar o Ribatejo como uma verdadeira “Reserva Viva da Cultura Ribatejana”.

Depois da estreia em 2025, o evento cresce em dimensão e ambição, esperando receber mais de 4 mil visitantes e reunindo mais de 120 produtores, artesãos, agricultores, chefs, músicos e agentes do território, numa celebração da identidade ribatejana, da gastronomia, dos ofícios tradicionais e da economia local.

A apresentação oficial decorreu esta segunda-feira, dia 31 de agosto, no Largo de Marvila, em Santarém, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, do presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, e do chef Rodrigo Castelo, idealizador e curador do festival.

Rodrigo Castelo explicou que o festival nasceu da convicção de que a cultura ribatejana deve ser preservada, mas também projetada para o futuro.

“Um povo sem memória é um povo sem futuro”, afirmou.

Segundo o chef escalabitano, o objetivo passa por valorizar a cultura, a memória e a identidade da região, promovendo simultaneamente a sustentabilidade, a economia local e a ligação às novas gerações.

“Não queremos colocar a nossa cultura num museu. Significa dar-lhe condições para continuar a existir, evoluir, gerar economia e chegar às novas gerações”, sublinhou.

Durante os dois dias, o recinto das Portas do Sol será transformado numa autêntica montra daquilo que se produz, cultiva, cozinha, canta e transmite de geração em geração no Ribatejo.

Um dos principais polos do evento será o Jardim da Gastronomia, onde chefs convidados e associações da região irão confeccionar ao vivo produtos ribatejanos.

A gastronomia será utilizada como instrumento de valorização do território, dos produtores locais, das raças autóctones e da biodiversidade, numa abordagem associada à sustentabilidade e ao desperdício zero.

“Poucas coisas contam tão bem a história de um território como aquilo que ele come”, afirmou Rodrigo Castelo.

A programação contempla ainda a Praça dos Produtores, Artesãos e Agricultores, as Ruas dos Ofícios, com demonstrações de técnicas tradicionais, e as Hortas Regenerativas, dedicadas à agricultura regenerativa, compostagem e preservação de sementes tradicionais.

Ao longo dos dois dias, os mais de 13 mil metros quadrados das Portas do Sol acolherão debates, workshops, demonstrações práticas, experiências interativas e mais de 22 atuações culturais e musicais.

A programação inclui também a II Grande Corrida de Toiros Raízes Vivas, marcada para o dia 26 de setembro, em São Bento.

A iniciativa pretende valorizar a tauromaquia enquanto manifestação cultural ligada ao Ribatejo e contará com a participação de jovens cavaleiros e forcados da região. As receitas revertem para o Santíssimo Milagre.

A organização destaca ainda a vertente solidária do festival. Os lucros obtidos revertem para a Associação Raízes Vivas, a Associação Académica de Santarém e a Sociedade Recreativa da Romeira.

“Quando uma empresa apoia o Raízes Vivas ou quando alguém entra no festival está também a contribuir para as associações que trabalham no desenvolvimento do território e junto da comunidade”, explicou Rodrigo Castelo.

Para o presidente da Câmara Municipal de Santarém, o crescimento do festival demonstra a capacidade do concelho em valorizar a sua identidade e transformar essa herança num fator de desenvolvimento.

“A segunda edição é um exemplo daquilo que queremos para o nosso território: não desistirmos daquilo que temos de melhor nas nossas raízes, nas nossas tradições e na nossa identidade”, afirmou João Teixeira Leite.

O autarca destacou ainda o crescimento do turismo no concelho e o papel da gastronomia como elemento central da estratégia de promoção territorial.

“Estamos a crescer com qualidade, crescer com identidade”, acrescentou.

Promovido pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, em parceria com a Câmara Municipal de Santarém, o festival pretende afirmar-se como uma referência nacional na valorização da cultura ribatejana, conjugando tradição, inovação, património, economia e sustentabilidade.