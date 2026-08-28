PSP detém homem de 78 anos e apreende arma ilegal em investigação por violência doméstica

Imprimir

A Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 78 anos, no Cartaxo, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, tendo ainda apreendido uma arma de fogo e várias munições.

Em comunicado o Comando Distrital de Santarém da PSP, refere que a detenção ocorreu no dia 26 de agosto, na sequência de uma chamada para o número de emergência 112 a dar conta de desavenças familiares numa residência. A PSP adianta que, à chegada ao local, os agentes detetaram “indícios claros de conflito entre os familiares”, embora sem registo de ferimentos graves.

De acordo com a mesma fonte, no âmbito de um processo de violência doméstica iniciado a 20 de agosto, existiam suspeitas de que o homem fosse possuidor de uma arma de fogo. Na sequência das diligências realizadas, os polícias localizaram e apreenderam uma pistola de calibre 9 milímetros e 23 munições do mesmo calibre.

Segundo a PSP, o suspeito assumiu a posse da arma e das munições, mas não possuía qualquer licença válida para a sua detenção, motivo pelo qual foi detido.

O homem foi presente à autoridade judiciária, tendo sido decidido juntar os dois processos-crime e restituí-lo à liberdade.

A Polícia de Segurança Pública sublinha que a intervenção permitiu retirar de circulação “mais uma arma de fogo ilegalmente detida”, contribuindo para prevenir eventuais episódios de violência.