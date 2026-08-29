Sábado, agosto 29, 2026 16:07
    Sociedade

    Bombeiros de Salvaterra de Magos assinalam 91.º aniversário com novas viaturas

    Por: Daniel Cepa 29 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos assinalou o seu 91.º aniversário, esta sexta-feira, 28 de agosto, com uma cerimónia realizada na Zona Desportiva de Salvaterra de Magos, onde decorreu também a promoção de vários elementos da corporação.

    A comemoração ficou marcada pela apresentação de duas novas ambulâncias de socorro, adquiridas com o apoio do Município de Salvaterra de Magos.

    Às novas ambulâncias junta-se ainda uma Viatura de Apoio Operacional, cuja aquisição contou com o apoio das Juntas de Freguesia do concelho.

    Segundo a autarquia, o reforço e a renovação da frota representam um investimento na capacidade de resposta da corporação perante situações de emergência e socorro, permitindo melhorar as condições de trabalho dos bombeiros e reforçar a segurança da população.

    Na mensagem assinalando a data, o Município de Salvaterra de Magos felicitou a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, os órgãos sociais, o comando, os bombeiros, os associados, colaboradores e voluntários, reconhecendo o trabalho desenvolvido diariamente em prol da comunidade.

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