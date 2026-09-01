ULS Lezíria recebe primeira Sala Modular Misterium da Península Ibérica

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A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) recebeu, no dia 31 de agosto, uma nova Sala Modular para Preparação de Medicamentos Citotóxicos, desenvolvida pela Grifols Engineering, que ficará instalada no Hospital Distrital de Santarém.

A chegada da estrutura obrigou a uma complexa operação logística, que condicionou temporariamente parte do estacionamento da unidade hospitalar. Os módulos foram transportados em camiões especializados e posteriormente elevados por uma grua até ao local de instalação, junto à futura área da Psiquiatria e nas imediações dos Serviços Farmacêuticos.

O investimento, avaliado em cerca de 600 mil euros, permitirá reforçar a capacidade de preparação de medicamentos utilizados nos tratamentos oncológicos, contribuindo para melhorar a segurança, a qualidade e a eficiência dos cuidados prestados aos doentes.

Durante os últimos três anos, a ULS Lezíria recorreu diariamente ao Hospital de Torres Novas, da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, para assegurar esta resposta, colaboração que a administração faz questão de agradecer.

Segundo João Cotrim, diretor do Serviço Farmacêutico da ULS Lezíria, trata-se de um projeto pioneiro em território nacional.

“Trata-se da primeira Sala Modular Misterium instalada na Península Ibérica, constituindo um projeto pioneiro e diferenciador no contexto hospitalar”, afirmou.

O responsável acrescenta que a nova infraestrutura permitirá aumentar a capacidade de resposta do hospital.

“A entrada em funcionamento desta estrutura permitirá antecipar a realização de tratamentos oncológicos que, atualmente, são condicionados pela disponibilidade das instalações existentes, aumentando a capacidade de resposta e possibilitando o tratamento de um maior número de doentes”, sublinhou.

Também o presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, destacou a importância do investimento.

“Todos devemos orientar a nossa atuação, em todos os momentos, no sentido da satisfação das necessidades dos utentes e também de modo a criar condições ótimas para que os profissionais possam exercer a sua atividade com segurança, qualidade e efetividade”, referiu.

A nova sala permitirá ainda à ULS Lezíria alcançar maior autonomia na preparação de medicamentos citotóxicos, reduzindo deslocações, custos de transporte e o consumo de recursos associados a este processo.

A concentração da preparação de determinados tratamentos em dias específicos deverá também contribuir para uma gestão mais eficiente dos medicamentos, reduzindo desperdícios e otimizando os recursos disponíveis.

Com este investimento, a ULS Lezíria reforça a aposta na modernização das infraestruturas de saúde e na implementação de soluções que aumentem a capacidade de resposta aos doentes oncológicos da região.