Núcleo de Enfermagem Médico‑Cirúrgica da ULS Lezíria toma posse para novo mandato

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A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) realizou, no passado dia 11 de maio, a tomada de posse do Grupo Dinamizador do Núcleo de Enfermagem Médico‑Cirúrgica para o triénio 2026‑2029.

A cerimónia contou com a presença da enfermeira diretora, Fátima Lopes, e de Ana Lúcia Gonçalves, enfermeira diretora do Departamento Cirúrgico e adjunta da direção de enfermagem.

Na ocasião, Fátima Lopes agradeceu o trabalho desenvolvido pelo núcleo agora reeleito, destacando “o empenho, a dedicação e o esforço” demonstrados ao longo do mandato anterior, sublinhando a importância da continuidade do trabalho realizado na valorização da enfermagem médico‑cirúrgica e na melhoria dos cuidados prestados.

O Grupo Dinamizador inicia assim um novo mandato, mantendo o objetivo de reforçar a valorização da Enfermagem Médico‑Cirúrgica, promovendo uma prática diferenciada, segura e baseada na evidência científica.

Durante a cerimónia, a equipa reforçou o compromisso de promover a qualidade e segurança dos cuidados, investir na formação e desenvolvimento científico dos profissionais, incentivar a investigação e defender os interesses dos enfermeiros especialistas, bem como das pessoas e famílias acompanhadas.

O novo núcleo pretende ainda manter uma proximidade com os profissionais, incentivando a participação ativa e a partilha de conhecimento, com vista à melhoria contínua da prática de enfermagem na instituição.