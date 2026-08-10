ULS Lezíria investimento 170 mil euros na inovação e transformação digital

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A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) está a reforçar a aposta na inovação e na transformação digital através do projeto Value4Health, integrado na Agenda Mobilizadora Health from Portugal e financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num investimento de cerca de 170 mil euros.

O projeto tem como objetivo implementar um modelo de prestação de cuidados de saúde baseado em valor, colocando os resultados obtidos pelos utentes no centro da avaliação dos cuidados prestados.

Na ULS Lezíria, a iniciativa está a ser desenvolvida no Serviço de Oftalmologia, com especial incidência no acompanhamento dos doentes submetidos a cirurgia de catarata. Através da plataforma digital Meliora-VBHC, tornou-se possível estruturar e normalizar o registo clínico, integrar informação proveniente dos sistemas já existentes e disponibilizar indicadores que apoiam a monitorização dos resultados clínicos e a tomada de decisão.

Uma das principais novidades passa pela implementação dos chamados PROMs (Patient Reported Outcome Measures), que permitem aos próprios doentes avaliar os resultados do tratamento. Após a cirurgia de catarata, os utentes recebem um questionário digital por SMS onde podem classificar a qualidade de vida, o estado funcional e os benefícios obtidos com a intervenção.

Segundo a ULS Lezíria, esta abordagem permite incorporar diretamente a perspetiva do doente na avaliação dos cuidados de saúde, representando um avanço significativo na adoção de práticas centradas nos resultados e nas necessidades dos utentes.

O projeto permitiu igualmente concretizar vários investimentos considerados estruturantes, entre os quais a aquisição de um biómetro de última geração para o Serviço de Oftalmologia, a reestruturação da rede wireless dos serviços de internamento e a implementação de uma plataforma de gestão dos consentimentos informados.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria considera que estas medidas reforçam a capacidade de inovação tecnológica da instituição e contribuem para uma prestação de cuidados mais eficiente, moderna e orientada para os cidadãos.