Peditório para apoiar doentes com cancros digestivos chega a Almeirim

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Almeirim é uma das seis localidades do distrito de Santarém que vão receber o Peditório Nacional 2026 da Europacolon Portugal, entre os dias 25 e 27 de setembro. A iniciativa pretende angariar fundos para reforçar o apoio prestado a pessoas afetadas por cancros digestivos, sobreviventes, cuidadores e respetivas famílias.

A campanha vai decorrer em ruas, superfícies comerciais e outros pontos de recolha. Além de Almeirim, estão confirmadas ações em Alcanena, Alpiarça, Mação, Sardoal e Vila Nova da Barquinha.

Os donativos vão ajudar a assegurar a continuidade de serviços como a Linha de Apoio aos Cuidadores Informais, o acompanhamento psicológico e social e as terapias complementares. A associação disponibiliza ainda benefícios através de protocolos com parceiros nas áreas da saúde e do bem-estar.

Parte das verbas angariadas será também aplicada em iniciativas de sensibilização e literacia em saúde, assim como na promoção da prevenção, do rastreio e do diagnóstico precoce dos cancros digestivos.

Segundo estimativas do GLOBOCAN 2022 divulgadas pela Europacolon Portugal, são diagnosticados anualmente cerca de 19 mil novos casos de cancros digestivos no país e registadas quase 12 mil mortes, o equivalente a mais de 30 vítimas por dia.

Os números incluem tumores como os cancros colorretal, do estômago, do pâncreas, do fígado, do esófago e das vias biliares. O cancro colorretal é o mais frequente, com mais de 10.500 novos casos anuais em Portugal.

“Não podemos normalizar a perda de mais de 30 pessoas por dia devido a cancros digestivos. A prevenção, o rastreio e o diagnóstico precoce têm de chegar mais cedo e mais perto das pessoas”, afirma Vítor Neves, presidente da Europacolon Portugal.

O responsável sublinha que o peditório permite mobilizar a sociedade e garantir a continuidade da resposta disponibilizada pela associação.

“O Peditório Nacional é uma forma de mobilizar a sociedade para esta causa e de garantir que continuamos a apoiar quem enfrenta estas doenças”, refere Vítor Neves.

A Europacolon Portugal alerta ainda que muitos cancros digestivos se desenvolvem de forma silenciosa, sem apresentarem sintomas nas fases iniciais, tornando essenciais a identificação dos fatores de risco e o acesso atempado ao rastreio.

“No cancro colorretal, o rastreio através da Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes é uma ferramenta simples e não invasiva que permite identificar sinais que podem passar despercebidos”, explica o presidente da associação.

De acordo com Vítor Neves, quando detetado numa fase precoce, o cancro colorretal pode apresentar uma taxa de cura próxima dos 90%, embora a baixa adesão ao rastreio continue a representar um dos principais desafios.

A campanha conta novamente com o apoio do apresentador Fernando Mendes, embaixador da iniciativa há vários anos, que contribui para divulgar a mensagem de prevenção e sensibilização junto da população.

A Europacolon Portugal apela à participação dos habitantes de Almeirim e das restantes localidades abrangidas, salientando que cada donativo ajudará a reforçar o apoio a quem vive com um cancro digestivo e às respetivas famílias.