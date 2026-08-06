Extensões de saúde de Paço dos Negros e Marianos encerradas em agosto

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As antigas Extensões de Saúde de Paço dos Negros e Marianos, atualmente integradas como polos da Unidade de Saúde Familiar Côrtes d’Almeirim, encontram-se temporariamente encerradas durante o mês de agosto.

Segundo a informação divulgada pela USF Côrtes d’Almeirim, a atividade assistencial nestes dois polos deverá ser retomada durante o mês de setembro. Até lá, os utentes deverão recorrer à sede da unidade, em Almeirim.

A sede da USF Côrtes d’Almeirim, localizada em Almeirim, mantém o funcionamento entre as 08h00 e as 20h00 durante o mês de agosto.

Já o Polo de Fazendas de Almeirim continua a funcionar no horário habitual, entre as 09h00 e as 17h00, podendo ocorrer ajustes pontuais na presença médica de acordo com as necessidades assistenciais da unidade.

A Unidade de Saúde Familiar recomenda aos utentes abrangidos pelos polos de Paço dos Negros e Marianos que, durante este período, se desloquem à sede da USF para a realização de consultas e restantes cuidados de saúde.