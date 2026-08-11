ULS Lezíria reforça segurança e rastreabilidade de dispositivos médicos com investimento de 120 mil euros

Imprimir

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) concluiu a implementação de um novo sistema de gestão e rastreabilidade de dispositivos médicos na Unidade de Esterilização, num investimento de 119.511,72 euros, financiado pelo programa Alentejo 2030.

A solução integra o projeto “Lezíria + Saúde: Aquisição de Equipamentos de Tecnologia Avançada”, cujo investimento global ascende a 896.906,23 euros, e tem como objetivo reforçar a segurança dos doentes, a eficiência operacional e a qualidade dos cuidados prestados.

O projeto está a ser desenvolvido no Serviço de Oftalmologia, com especial enfoque no acompanhamento dos doentes submetidos a cirurgia de catarata. Através da plataforma digital Meliora-VBHC, passou a ser possível normalizar o registo clínico, integrar informação proveniente de vários sistemas e disponibilizar indicadores para apoio à decisão clínica.

Uma das principais novidades passa pela implementação dos chamados PROMs (Patient Reported Outcome Measures), que permitem aos próprios doentes avaliarem os resultados obtidos com os tratamentos. Após a cirurgia, os utentes recebem um questionário digital por SMS onde podem reportar a sua perceção sobre a qualidade de vida, capacidade funcional e benefícios alcançados.

Segundo a ULS Lezíria, esta abordagem permite incorporar diretamente a experiência dos doentes na avaliação dos cuidados de saúde, reforçando o modelo de cuidados assente em valor.

O projeto permitiu igualmente concretizar vários investimentos tecnológicos, entre os quais a aquisição de um biómetro de última geração para a Oftalmologia, a reestruturação da rede wireless dos serviços de internamento e a implementação de uma plataforma de gestão dos consentimentos informados.

Para Graça Teixeira, coordenadora da Unidade de Esterilização, esta solução representa “uma mudança estrutural” na forma como são geridos os dispositivos médicos, reforçando os níveis de segurança e confiança em todo o processo assistencial.

Já Pedro Teixeira, diretor do Serviço de Gestão de Tecnologias de Informação, considera que o sistema constitui um marco importante na estratégia de transformação digital da ULS Lezíria, permitindo melhorar o controlo, a rastreabilidade e a integração da informação ao longo de todo o ciclo de vida dos dispositivos médicos.

A diretora do Serviço de Gestão de Projetos, Investimentos e Parcerias, Marta Bacelar, destaca ainda a importância dos fundos europeus na modernização dos serviços de saúde, sublinhando que este investimento permitiu dotar a instituição de ferramentas tecnológicas mais avançadas e eficientes.

Com esta iniciativa, a ULS Lezíria reforça a aposta na inovação, na transformação digital e na modernização dos cuidados de saúde prestados à população da região.