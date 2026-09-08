Terça-feira, setembro 8, 2026 19:08
    Sociedade

    Morreu Artur Galinha, antigo empresário e paraquedista de Almeirim

    Por: Daniel Cepa 08 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    Artur Correia da Silva, conhecido em Almeirim por Artur Galinha, morreu esta terça-feira, 8 de setembro, aos 89 anos de idade.

    Antigo Sargento-Mor Paraquedista do Exército Português, Artur Galinha destacou-se também na vida empresarial da cidade, tendo sido proprietário da mercearia e restaurante O Galinha.

    Além da atividade profissional, manteve uma participação ativa na vida cívica e política local. Nas eleições autárquicas de 2013 integrou a lista à Junta de Freguesia de Almeirim pela coligação Amar a Terra, formada pelo PSD, CDS-PP e Partido da Terra. Já nas eleições autárquicas de 2017, foi o candidato do CDS-PP à Junta de Freguesia de Almeirim.

    Mais recentemente, integrou a lista da coligação Agora as Pessoas, composta pelo PSD, CDS-PP e IL, nas eleições autárquicas de 2025.

    Figura conhecida da comunidade local, Artur Galinha deixa um percurso ligado à atividade comercial, à restauração, à vida militar e à participação cívica no concelho.

    Até ao momento, não são conhecidos os pormenores das cerimónias fúnebres.

    (em atualização)

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