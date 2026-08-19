Quarta-feira, agosto 19, 2026 19:21
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    Death Café volta a promover diálogo sobre a morte e o sofrimento

    Por: Inês Ribeiro 19 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    A Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém, recebe no dia 18 de setembro, pelas 18h00, mais uma sessão do Death Café, uma iniciativa promovida pela Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos da ULS Lezíria.

    A sessão pretende criar um espaço de encontro e partilha onde a morte e o sofrimento possam ser abordados de forma aberta e descontraída, num ambiente marcado pelo respeito, escuta e empatia.

    A iniciativa procura quebrar tabus em torno da morte e incentivar o diálogo sobre esta dimensão natural da existência, através da partilha de experiências, pensamentos e sentimentos entre os participantes.

    Sem formalidades ou respostas certas, o Death Café proporciona uma conversa informal, acompanhada por café e bolo, permitindo aos participantes refletir e falar sobre o tema de forma natural e sem julgamentos.

    A participação é livre, mas sujeita a inscrição, que pode ser realizada através do QR Code disponível no cartaz da iniciativa ou através do formulário online disponibilizado pela organização.

    Com esta iniciativa, a Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos da ULS Lezíria pretende contribuir para uma abordagem mais natural e sensível da morte, de forma a promover uma comunidade mais aberta e compassiva.

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