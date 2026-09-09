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    Almeirim entre os 11 concelhos que querem dar mais voz aos jovens na Lezíria do Tejo

    Por: Inês Ribeiro 09 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A Lezíria do Tejo passou a integrar formalmente a rede CRJ+ – Conselhos Regionais de Juventude, um projeto que pretende reforçar a participação dos jovens nas decisões públicas e aproximar os diferentes municípios do território. Almeirim está entre os 11 concelhos abrangidos pela iniciativa.

    A entrada da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) na rede foi formalizada esta terça-feira, 8 de setembro, em Santarém, com a assinatura de um protocolo de cooperação com a APPJuventude – Associação Portuguesa de Profissionais de Juventude.

    O documento foi assinado por João Teixeira Leite, presidente do Conselho Intermunicipal da CIMLT e presidente da Câmara Municipal de Santarém, e Hilário Matos, presidente da Direção da APPJuventude.

    A parceria pretende criar novas condições para a participação juvenil no território, através da cooperação entre os 11 municípios, profissionais de juventude, decisores políticos e os próprios jovens. O objetivo passa por complementar as estruturas de participação já existentes nos concelhos e testar mecanismos que permitam aos jovens apresentar propostas e ter maior influência nas políticas públicas.

    A Lezíria do Tejo integra os municípios de Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém. Segundo estimativas do INE para 2025, trabalhadas pela APPJuventude, o território reúne 43.994 jovens entre os 15 e os 29 anos, num total de 263.947 habitantes.

    A dimensão intermunicipal do projeto pretende responder também à diversidade existente entre os diferentes concelhos, nomeadamente ao nível da mobilidade, das oportunidades e dos contextos urbanos e rurais. A intenção é facilitar a partilha de experiências e informação entre jovens de diferentes municípios, sem substituir as estruturas locais de participação, como os Conselhos Municipais de Juventude.

    O CRJ+ prevê ações de formação dirigidas a jovens, profissionais de juventude e decisores políticos, iniciativas de auscultação descentralizadas, laboratórios para experimentar novos mecanismos de participação e momentos de diálogo com instituições europeias.

    Os jovens deverão assumir um papel ativo no projeto, participando na definição dos temas, na preparação das atividades, na elaboração de propostas e na avaliação dos resultados.

    Entre os resultados previstos estão recomendações e compromissos territoriais, a experimentação de modelos de participação à escala intermunicipal e a criação de recursos nacionais que possam ser utilizados por outros territórios.

    O projeto é financiado pela União Europeia, através do programa Erasmus+, na ação dedicada às atividades de participação juvenil. A rede CRJ+ conta atualmente com dez territórios de diferentes regiões do país, passando agora a integrar também a Lezíria do Tejo.

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