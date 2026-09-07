Municípios da Lezíria do Tejo elegem órgãos sociais da nova empresa transportes da região

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Os 11 municípios que integram a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo elegeram, por unanimidade, os órgãos sociais da nova empresa Transportes da Lezíria do Tejo, EIM, S.A., criada para gerir e desenvolver o serviço público de transporte coletivo de passageiros na região.

A eleição decorreu, no passado dia 3 de setembro, durante a primeira Assembleia Geral da empresa intermunicipal, que integra os municípios de Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém.

A Mesa da Assembleia Geral será presidida por Silvino Lúcio, presidente da Câmara Municipal de Azambuja. Helena Neves, presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, assume a vice-presidência, enquanto Sónia Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Benavente, foi eleita secretária.

O Conselho de Administração será presidido por Luís Filipe Santana Dias, presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, e terá como vogais Sónia Sanfona, presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, e António Camilo, presidente da Câmara Municipal da Golegã.

A unanimidade alcançada na eleição dos órgãos sociais é apresentada como um sinal de coesão entre os 11 municípios e de compromisso com a implementação de uma nova política regional de mobilidade.

A Transportes da Lezíria do Tejo nasce com um capital social de 3,8 milhões de euros e terá a responsabilidade de desenvolver uma rede de transportes públicos mais moderna, eficiente, integrada e ambientalmente sustentável.

O planeamento conhecido contempla uma frota de 146 veículos, incluindo 100 viaturas novas e 16 autocarros elétricos. O projeto prevê ainda melhores ligações entre os municípios, o reforço dos circuitos urbanos e uma aposta progressiva em veículos ambientalmente mais eficientes.

A nova empresa pretende melhorar o acesso das populações ao emprego, à educação, à saúde e aos serviços públicos, assumindo-se também como um instrumento de coesão territorial, inclusão social, descarbonização e desenvolvimento económico.

O presidente do Conselho de Administração considera que a nova estrutura representa uma oportunidade para transformar a mobilidade na região.

“Assumir esta responsabilidade é, acima de tudo, assumir um compromisso com os milhares de cidadãos que diariamente dependem do transporte público na nossa região. Temos pela frente um projeto exigente, mas também uma oportunidade única para transformar a mobilidade na Lezíria do Tejo, aproximar os nossos concelhos e garantir um serviço mais moderno, eficiente e sustentável”, afirma Luís Filipe Santana Dias.

O responsável destaca ainda a importância do entendimento alcançado entre os municípios na primeira Assembleia Geral da empresa.

“A unanimidade dos 11 municípios nesta primeira Assembleia Geral transmite uma mensagem muito importante: este é um projeto de todos e para todos. Só com união, confiança e capacidade de trabalharmos enquanto região conseguiremos construir uma empresa sólida e prestar o serviço público de qualidade que as nossas populações merecem”, sublinha.

Com a eleição dos órgãos sociais, fica concluída mais uma etapa para a entrada em funcionamento da Transportes da Lezíria do Tejo, iniciando-se agora a fase de implementação do projeto.