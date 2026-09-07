Chamusca recebe sexta edição da FACIL – Feira do Autor da Lezíria do Tejo

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A Chamusca vai receber a sexta edição da FACIL – Feira do Autor da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo. O evento decorre nos dias 18 e 19 de setembro, no Largo 25 de Abril, junto ao CineTeatro, entre as 10h00 e as 19h00.

A feira reúne autores dos 11 municípios que integram a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), dando ao público a oportunidade de conhecer e adquirir obras de escritores da região e de contactar diretamente com os seus autores.

Durante os dois dias, a programação inclui encontros com autores locais, venda de livros, sessões de contos, tertúlias poéticas e animação infantil, num programa dedicado à literatura e à promoção da leitura.

A FACIL procura, assim, criar um espaço de encontro entre autores e leitores e dar maior visibilidade à produção literária da região da Lezíria do Tejo.

A organização está a cargo da CIMLT e da Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Lezíria do Tejo (RIBLT).

O programa completo da FACIL 2026 será divulgado em breve.