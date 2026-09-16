Águas do Ribatejo investe 1,2 milhões de euros em obras na Rua do Matadouro Municipal em Almeirim

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A circulação rodoviária na Rua do Matadouro Municipal, em Almeirim, está condicionada, desde esta quarta-feira, 16 de setembro, devido ao início dos trabalhos de ampliação e reforço do sistema de abastecimento de água e de substituição de um coletor de águas residuais domésticas.

A intervenção decorre junto à rotunda localizada em frente ao hipermercado Continente, obrigando ao condicionamento do trânsito naquele troço. De acordo com o plano de circulação divulgado, mantêm-se autorizadas as operações de cargas e descargas e o acesso de clientes ao hipermercado através da rotunda.

Segundo a Águas do Ribatejo, a empreitada contempla “a ampliação e reforço do sistema de abastecimento de água”, através da ligação entre Fazendas de Almeirim e Almeirim, assim como a substituição de um coletor de águas residuais domésticas na Rua do Matadouro Municipal.

A obra foi adjudicada à empresa LUSOSICÓ – Construções, S.A. e representa um investimento de 1,248 milhões de euros, contando com financiamento da União Europeia, através do programa Portugal 2030.

A empreitada tem um prazo global de execução de 540 dias, embora esse período abranja a totalidade dos trabalhos previstos e não apenas a intervenção atualmente em curso junto à rotunda do Continente.

Durante esta fase da obra, os automobilistas devem respeitar a sinalização temporária instalada no local e circular com precaução naquela zona.