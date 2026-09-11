Sexta-feira, setembro 11, 2026 22:36
    Alpiarça

    Alpiarça avança com obras em escolas, passeios, Zona Industrial e rede viária

    Por: Daniel Cepa 11 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    O Município de Alpiarça está a realizar trabalhos de manutenção e conservação em diferentes pontos do concelho, abrangendo espaços escolares, circulação pedonal, acessos na Zona Industrial, reparação de danos provocados pelas intempéries e limpeza da rede viária.

    Entre as intervenções realizadas encontra-se a substituição da areia nos espaços exteriores de recreio das escolas, numa ação desenvolvida no início do novo ano letivo para assegurar condições adequadas de utilização e segurança.

    No Casalinho, foi construído um novo passeio para melhorar as condições de circulação pedonal naquela zona. Já na Zona Industrial, os trabalhos incluíram a pavimentação da entrada de um lote, facilitando o acesso ao local.

    A autarquia realizou também uma intervenção na Valinha, nas traseiras do antigo Portal da Vila, destinada à recuperação dos danos provocados pelas intempéries registadas no início do ano.

    Segundo o Município de Alpiarça, são “intervenções de natureza distinta, realizadas em vários pontos do concelho”, mas que procuram responder ao mesmo objetivo de assegurar a manutenção dos espaços e infraestruturas municipais, bem como dar resposta às necessidades identificadas no território.

    Os trabalhos de manutenção da rede viária na EN 368, também conhecida como Estrada do Campo, vão prolongar-se até ao próximo dia 18 de setembro.

    A intervenção contempla a limpeza e manutenção das bermas e das valas de escoamento de águas pluviais.

    Durante a execução dos trabalhos, poderão verificar-se condicionamentos à circulação rodoviária. O Município de Alpiarça solicita aos automobilistas que tenham especial atenção à sinalização existente e cumpram as indicações de circulação no local.

    A autarquia agradece ainda a compreensão da população pelos eventuais incómodos provocados durante a realização das intervenções.

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