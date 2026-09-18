“Sempre pensei tomar a alternativa em Almeirim”

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Luís Pimenta vai tomar alternativa na Corrida das Vindimas – Borrego Leonor e Irmão no próximo dia 18 setembro às 22h. Depois do sucesso que já alcançou em várias corridas esta temporada, há grande expectativa para este momento.

O dia 18 de setembro está cada vez mais perto. Que significado tem para si saber que vai tomar a alternativa precisamente na Arena de Almeirim, perante a sua terra e as suas gentes?

Têm um significado muito importante para mim, poder tomar a Alternativa na Arena de Almeirim, é um dia sonhado e poder concretizado na minha terra é me bastante gratificante.

A sua irmã Mara Pimenta também tomou a alternativa em Almeirim, em 2023. É inevitável fazer essa comparação. Que importância tem para si poder viver agora um momento semelhante ao dela?

É um orgulho muito grande poder tomar a alternativa onde a minha irmã também tomou, e fico muito feliz por poder viver um momento semelhante.

Quando começou a imaginar que um dia poderia ser cavaleiro tauromáquico profissional, pensava que a alternativa poderia acontecer desta forma, em Almeirim?

Desde pequeno que é um sonho poder tomar a Alternativa, e sempre pensei de Almeirim ser a Arena escolhida tomar a alternativa.

Até chegar a este momento houve muitos anos de aprendizagem, sacrifício e corridas. Qual foi a maior dificuldade que teve de ultrapassar para chegar ao dia da alternativa?

Penso que as grandes dificuldades aparecem todos os dias, no dia a dia quer melhorar como cavaleiro, exigir de mim mesmo um profissionalismo e um perfeccionismo cada vez maior a cada dia, para que chegue dentro de praça e corra tudo bem.

O que representa para si vestir-se de cavaleiro e entrar na Arena de Almeirim sabendo que, a partir daquele momento, será oficialmente cavaleiro de alternativa?

Primeiro de tudo é um orgulho muito grande, mas também a partir daquele momento é uma responsabilidade acrescida por ser oficialmente cavaleiro de alternativa.

Há alguma pessoa que tenha sido particularmente importante no seu percurso e a quem faça questão de dedicar este momento?

A todos os que estiveram presentes desde o primeiro dia, a toda a minha família, amigos, apoderado penso que foram todos muito importantes para poder chegar a este momento.

Vai tomar a alternativa numa corrida com grande tradição em Almeirim, a Corrida das Vindimas – Corrida Borrego Leonor & Irmão. Sente que existe uma responsabilidade acrescida por ser perante o público da sua terra?

Penso que há sempre uma responsabilidade muito grande no dia da Alternativa, e sendo o público da minha terra, a responsabilidade é ainda mais acrescida.

Se pudesse voltar atrás e falar com o Luís Pimenta que começou a dar os primeiros passos na tauromaquia, o que lhe diria hoje, a poucos dias de realizar aquele que será um dos momentos mais importantes da sua carreira?

Se pudesse voltar atrás penso que diria para desfrutar de cada momento, como se fosse o último, esta profissão é bastante difícil, mas se a soubermos desfrutar é tudo muito mais bonito.