Terça-feira, agosto 11, 2026 19:31
    Cultura

    Vamos encher Almeirim: Cartel apresentado

    Por: Redação 11 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    Coloque na agenda o dia 18 de setembro. No dia 18 de setembro, às 22h, Almeirim volta a vestir-se de tradição, emoção e paixão para a Corrida das Vindimas – Corrida Borrego Leonor e Irmão.

    A 6.ª Corrida de Toiros Borrego Leonor e Irmão apresenta um cartel de grande nível, reunindo três cavaleiros de diferentes gerações e estilos: João Salgueiro, Marcos Bastinhas e Luís Pimenta, que nesta noite tomará a sua alternativa.

    A corrida contará ainda com a presença dos Forcados Amadores de Santarém e Amadores da Chamusca, capitaneados por Francisco Graciosa e Diogo Marques, respetivamente. 

    Serão lidados seis toiros da Ganadaria Mata-O-Demo, numa noite que alia tradição, emoção e a renovação do Toureio a Cavalo.

    A corrida será abrilhantada pela Banda Marcial de Almeirim e os lucros revertem para a obra social da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim.

    Em breve os bilhetes vão estar à venda. 

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