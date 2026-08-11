Vamos encher Almeirim: Cartel apresentado

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Coloque na agenda o dia 18 de setembro. No dia 18 de setembro, às 22h, Almeirim volta a vestir-se de tradição, emoção e paixão para a Corrida das Vindimas – Corrida Borrego Leonor e Irmão.

A 6.ª Corrida de Toiros Borrego Leonor e Irmão apresenta um cartel de grande nível, reunindo três cavaleiros de diferentes gerações e estilos: João Salgueiro, Marcos Bastinhas e Luís Pimenta, que nesta noite tomará a sua alternativa.

A corrida contará ainda com a presença dos Forcados Amadores de Santarém e Amadores da Chamusca, capitaneados por Francisco Graciosa e Diogo Marques, respetivamente.

Serão lidados seis toiros da Ganadaria Mata-O-Demo, numa noite que alia tradição, emoção e a renovação do Toureio a Cavalo.

A corrida será abrilhantada pela Banda Marcial de Almeirim e os lucros revertem para a obra social da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim.

Em breve os bilhetes vão estar à venda.