Borrego Leonor & Irmão e Syngenta entregam mais de dez mil euros aos Bombeiros de Almeirim

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Os Bombeiros Voluntários de Almeirim receberam um donativo de 10.248 euros, resultante de uma campanha solidária promovida pela Borrego Leonor & Irmão S. A. e pela Syngenta, com o envolvimento da Adega Cooperativa de Almeirim. O valor será utilizado na aquisição de equipamentos de proteção individual para os bombeiros, nomeadamente, capacetes destinados ao combate a incêndios florestais.

A entrega do cheque decorreu esta quarta-feira, dia 30 de setembro, e encerrou uma campanha que procurou associar a proteção das vinhas ao apoio aos bombeiros, através da aquisição de produtos da Syngenta junto do distribuidor Borrego Leonor & Irmão S. A. Uma parte do valor associado às vendas realizadas no âmbito da iniciativa reverteu a favor dos Bombeiros Voluntários de Almeirim.

De acordo com Nuno Zibaia, técnico comercial da Syngenta, a campanha resultou da colaboração entre as três entidades. O responsável acrescentou que o mecanismo da campanha esteve diretamente relacionado com o consumo realizado pelos viticultores. “De acordo com as compras feitas pelos viticultores no distribuidor Borrego Leonor & Irmão, S.A., de produtos da Syngenta, uma percentagem desse valor revertia para esta causa. Neste caso, o objetivo era apoiar quem nos ajuda, nomeadamente, os Bombeiros Voluntários de Almeirim”, afirmou.

Também Paula Borrego, sócia-gerente da Borrego Leonor & Irmão S. A., destacou a importância da iniciativa, considerando que este tipo de campanhas permite apoiar instituições através do consumo de produtos. “Na minha opinião estas iniciativas são muito importantes. Fundamentais. Porque é uma maneira de podermos ajudar quem está necessitando de ajuda”, destacou.

A responsável explicou ainda que o valor destinado aos bombeiros foi definido em função dos produtos abrangidos pela campanha e das respetivas unidades comercializadas. A iniciativa não é, contudo, uma novidade para as entidades envolvidas. “A Borrego Leonor & Irmão, S.A. e a Syngenta já tinham realizado anteriormente uma iniciativa deste género e decidimos voltar a fazê-lo”, recordou Paula Borrego.

Para os bombeiros, o donativo permitirá responder a uma necessidade concreta da corporação. Telmo Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, explicou que o dinheiro será aplicado na compra de equipamentos de proteção individual, com destaque para os capacetes utilizados no combate aos incêndios florestais.

O comandante acrescentou que todo o valor recebido será canalizado para a aquisição destes equipamentos, considerados necessários para reforçar as condições de segurança dos elementos da corporação durante as operações.

A campanha teve como mote “Proteja a sua vinha ao mesmo tempo que apoia quem nos protege” e procurou juntar o setor vitivinícola e a comunidade em torno do apoio aos bombeiros.