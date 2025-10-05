Pedro Ribeiro promete manter dedicação aos Bombeiros Voluntários de Almeirim

O salão nobre da Câmara Municipal de Almeirim encheu-se na noite de 9 de setembro, para uma cerimónia em que a Liga dos Bombeiros Portugueses distinguiu o presidente da autarquia, Pedro Ribeiro, com o machado de honra, numa altura em que o autarca se prepara para concluir o seu terceiro e último mandato.

Pedro Ribeiro reconhece que a homenagem marca o final de um ciclo. “É sempre um momento de gratidão, mas também um sinal de que estamos em fase de despedida. Foram quase duas décadas ligadas aos bombeiros e 19 anos de vida autárquica que passaram num instante”, recorda.

O presidente da Câmara Municipal de Almeirim deixa também claro que no futuro vai continuar ligado à causa dos bombeiros. Lembra ainda que “precisamos de criar condições para que os jovens possam entrar mais cedo nas corporações de bombeiros” e que estes “não são apenas socorristas, são uma escola de valores que o país não pode perder”.

O machado de honra foi entregue pelo presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes, que justificou a distinção ao sublinhar que “o que hoje assinalamos não é apenas o fim de um mandato, mas o exemplo de um percurso. Pedro Ribeiro soube conjugar a visão autárquica e a paixão pelos bombeiros”. Reforça também que este reconhecimento é um símbolo de “valorização pública” para quem defende e dignifica o trabalho dos bombeiros.

António Nunes assinalou ainda a forte participação do presidente da Câmara Municipal na melhoria da qualidade da corporação de bombeiros de Almeirim, através da aquisição de veículos e equipamentos, bem como o seu contributo na criação do campus da Proteção Civil.

O comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Almeirim, Telmo Ferreira, destacou a proximidade que sentiu com a autarquia e afirmou que “esta distinção é igualmente vivida de forma muito especial por quem está no terreno. O presidente Pedro Ribeiro esteve sempre ao nosso lado”. No mesmo sentido, o presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Santarém, Vitor Reis, destacou que a dedicação do autarca para com os bombeiros tem sido exemplar.

Constituíram a mesa de honra o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes, o presidente da Assembleia Municipal de Almeirim, Eurico Henriques, o presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Santarém, Vitor Reis, e o comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Almeirim, Telmo Ferreira.