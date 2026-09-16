Acidente provoca dois feridos em Almeirim

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Uma colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros provocou dois feridos ligeiros, na tarde desta quarta-feira, 16 de setembro, junto ao cruzamento da Rua Condessa da Junqueira com a Rua Padre António Vieira, em Almeirim.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, junto do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo, as vítimas foram assistidas e estabilizadas no local pelas equipas de socorro, sendo posteriormente transportadas para o Hospital Distrital de Santarém.

O alerta para o acidente foi dado às 14h13. Nas operações de socorro estiveram envolvidos sete operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência e está a apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.