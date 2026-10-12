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    Chamusca investe 30 mil euros na Rede de Universidades Sénior para o ano letivo 2026/2027

    Por: Inês Ribeiro 12 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    O Município da Chamusca e as Juntas de Freguesia do respetivo concelho assinaram os Protocolos de Colaboração Administrativa e Financeira relativos ao ano letivo 2026/2027 da RUSCha – Rede de Universidades Sénior da Chamusca, que reforçam o compromisso com o envelhecimento ativo e inclusivo no concelho.

    O apoio financeiro municipal totaliza 30 mil euros, distribuídos em prestações mensais de 2.500 euros a cada Junta de Freguesia ao longo do ano letivo. O investimento destina-se a assegurar o funcionamento regular da Universidade e Academia Sénior, dinamizar atividades educativas, culturais, recreativas e sociais, contratar os recursos humanos necessários, adquirir materiais pedagógicos e prestar apoio logístico e administrativo.

    A RUSCha afirma-se como um espaço de aprendizagem, partilha e convívio para a população sénior do concelho, desenvolvendo atividades que contribuem para o bem-estar e a valorização pessoal dos seus participantes e para o reforço dos laços comunitários.

    Com esta parceria, o Município da Chamusca e as Freguesias do concelho reforçam o compromisso com a promoção de um envelhecimento ativo, saudável e participativo, reconhecendo o papel central da população sénior na vida da comunidade.

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