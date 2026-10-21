Chamusca disponibiliza cerca de 90 mil euros para apoiar o associativismo local

Imprimir

O Município da Chamusca disponibilizou um total de 89.725 euros para apoiar a atividade regular das associações locais, no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo da Chamusca (RACH).

A assinatura dos Protocolos de Colaboração Administrativa e Financeira decorreu a 19 de outubro, no Antigo Centro Regional de Artesanato da Chamusca, e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Nuno Mira, do vice-presidente, Rui Ferreira, e do delegado regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), José Branco.

A iniciativa formalizou os apoios atribuídos às associações inscritas no RACH, com o objetivo de contribuir para a continuidade das suas atividades.

Durante a sessão, o delegado regional do IPDJ aproveitou ainda a ocasião para apresentar o Clube TOP, um programa de capacitação dirigido aos dirigentes de clubes desportivos.