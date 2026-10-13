Município de Almeirim prepara nova edição do Torneio de Sueca

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O Município de Almeirim está a promover mais uma edição do Torneio de Sueca do Concelho de Almeirim 2026-2027, uma iniciativa aberta a todas as freguesias do concelho que junta competição, espírito de equipa, convívio e tradição num só local.

As inscrições estão abertas entre os dias 19 e 29 de outubro e devem ser realizadas na Junta de Freguesia da área de residência de cada participante. O torneio abrange as freguesias de Almeirim, Fazendas de Almeirim, Benfica do Ribatejo e Raposa.

A reunião de equipas está marcada para o dia 4 de novembro, quarta-feira, às 18h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim, onde serão definidas as regras e o calendário da competição.

Mais do que uma prova desportiva, o Torneio de Sueca do Concelho afirma-se como uma oportunidade de promoção do convívio, do espírito de equipa e do encontro entre a população do concelho, mantendo viva uma das tradições de jogo mais enraizadas na cultura popular portuguesa.

O evento é organizado pela Câmara Municipal de Almeirim, através do pelouro do Desporto.