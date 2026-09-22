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    Rui Santos alcança segundo lugar em torneio oficial de veteranos +50

    Por: Inês Ribeiro 22 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    O tenista da Associação 20 kms de Almeirim, Rui Santos, sagrou-se vice-campeão da Taça Duende Mágico, torneio oficial de veteranos +50, de nível B, que decorreu entre os dias 16 e 20 de setembro, organizado pelo Ténis Clube da Póvoa de Santo Adrião.

    Rui Santos chegou à final da competição, onde defrontou Marco Santos, do Clube Nacional de Ginástica, que partia como primeiro cabeça de série e ocupava o 11.º lugar do ranking nacional.

    O atleta de Almeirim acabou derrotado no encontro decisivo por 6/1 e 6/4, depois de ter ultrapassado as rondas anteriores. Rui Santos venceu Marcos Santos, do META, por 6/0 e 6/2, e Paulo António, do Clube Parque das Nações.

    A Taça Duende Mágico integrou o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis como torneio de nível B nos escalões de veteranos +50, +60 e +70.

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